搶攻疫後國際旅遊商機，台南市4月1日將包機直飛日本仙台，外傳涉及正副議長賄選案的議長邱莉莉、副議長林志展也將隨團出訪。對此，台南地方法院認為，此案移審該院後，至今並無邱莉莉、林志展2人可能棄保潛逃的跡象，一切將依正常程序進行。

台南地院行政庭長劉秀君指出，檢方偵辦時，已對邱莉莉、林志展重金保釋；全案起訴移交法院審理後，負責審理的法官林岳葳也訂於4月24日召開準備程序庭。由於目前並無跡象顯示邱、林可能棄保潛逃，因此仍將按正常程序審理，除非有異常訊息，法官才會另行考量。

台南地檢署也認為，經考量邱、林均是市議員，且有固定居所，當初偵辦此案的檢察官也認為，重保即可防止逃亡。

據查，偵辦台南市正副議長賄選的檢調人員，今年1月3日展開搜索、傳喚行動時，邱莉莉與林志展分獲被檢方諭知50萬與20萬元交保；2月7日檢調再度傳訊邱、林2人後，諭知邱莉莉150萬交保、林志展120萬元交保，但檢方2次強制處分均未限制2人出境。

案經南檢於3月2日偵結起訴移審後，6名在押被告也被送到法院，經法官訊問裁定李文俊交保100萬元、黃麗招交保100萬元、郭再欽交保300萬元、楊志強交保200萬元、黃怡萍交保50萬元、林士傑交保200萬元，但6人均限制住居。

不過，同案被起訴的邱莉莉、林志展、市議員李鎮國及妻子高玫仙等4名被告，則未限制居住。