清明節將至，金門縣消防局啟動清明專案，除利用回收麥芽空桶自製環保小金爐供民眾在私墓焚燒金紙時使用，並呼籲民眾掃墓遵行「四不二記得」口訣：「不」亂丟菸蒂、「不」亂燒雜草、「不」飛揚冥紙、「不」燃放鞭炮、「記得」熄滅餘燼、「記得」收拾垃圾，若發現火災發生請立刻撥打「119」電話報案，共同防止墓地火警發生。

金門消防局自3月20日起至4月5日止啟動為期17天的「清明期間消防安全整備執行計畫」，辦理轄內公、私有墓地消防演練，加強轄區清明巡邏警戒及防火宣導等作為，提升民眾防火觀念，藉由公墓巡邏及宣導民眾祭祖掃墓應注意事項，達到預防墓地林野火災的目的。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋、副大隊長董紀瑋，協調金沙義消分隊分隊長李應文及幹事林銘凱，於清明期間動員義消勤協，並督導所屬金沙分隊執行清明專案，結合在地商家「長合餅舖」提供使用完的麥芽空桶，回收再利用自製環保小金爐及提供水袋，讓民眾在私墓焚燒金紙時使用，以降低墓地火災的發生。