台中市議會昨（20）日召開第4屆第1次臨時會，民進黨籍議員何文海質疑，台中巨蛋經費預算追加34億，總經費達99.98億元，請台中市府一方補充說明。對此，台中市長盧秀燕直接舉新竹棒球場、台南捷運經費爆漲的例子回應，並強調現在不調整，以後漲更多。網友看完驚呆讚「媽媽市長好帥」。

何文海稱，台中巨蛋專案報告講得不清不楚，提到預算要追加34億，這樣整體就要快接近100億，108年迄今，物價上漲僅25%。另何還質疑，當初為什麼沒有講到以後的營運是採BOT或ROT的形式，請台中市政府補充說明。

面對議員的猛烈砲火，盧秀燕先是為市府團隊緩頰，表示「口才不好，我們會再訓練」。接著話鋒一轉，強調台中巨蛋經費增加是國際因素，新竹棒球場漲三倍，3.5億變12億、台南捷運從750億左右變5000億，然後台中市我們是核實在計算，現在如果沒有好好調整預算，價格還會再漲。

盧秀燕表示，「我今天講得算客氣的，電價在漲，鋼鐵廠會不會漲？原物料當然也會跟著漲，去年電價漲了8%多，接下來又要漲11%，前後漲了快20%。」另對於委外經營這塊，盧秀燕也回應，巨蛋本體跟委外經營常規就是分兩個標案，台北的大巨蛋是以BOT方式、較多項目要廠商負責，台中市用ROT，是中間的作法。

臉書粉專《政客爽》看完盧秀燕這段備詢，也表示「民進黨花人民納稅錢從來都不手軟，而且成效有夠爛，就像鄭文燦四項工程追加5.2億，年收入只有10萬，慘成蚊子館」。網友們也紛紛留言「盧媽媽戰鬥力強，而且不帶髒」、「我台中市民支持盧秀燕」、「市長回應簡單粗暴哈哈哈爽啦」、「最後一句經典也很霸氣，我們算客氣了」。