現代人都知道牙齒很重要，但盛行率高達8成的牙周病因症狀不明顯，容易被忽略，醫師表示，牙周病不單純是牙齒問題，而是全身性發炎疾病，因為牙周組織發炎的細菌、毒素，會隨著血液流至全身，引發糖尿病、冠心病如心肌梗塞、中風。

營養功能學醫師劉博仁在其臉書表示，根據衛福部民國104～105年度針對成年與老年人口腔健康調查計畫報告，80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題，而台灣成人牙周病盛行率高達80.4%，其中50-64歲牙周病的罹患風險是18～34歲的6.7倍。

劉博仁表示，牙周病也就是牙周組織發炎，現在已非單純牙齒的問題了，因為牙周囊袋內藏污納垢，各種細菌都有可能會存在其間，而這些細菌、毒素會隨著血液漂流至全身。研究發現，這些細菌會造成全身性發炎，進而損傷心臟瓣膜及冠狀動脈血管內膜會損傷，冠心病機率就增加。

他並表示，根據2015年澳洲雪梨大學的研究，身體質量指數（BMI）越高，牙周病發生率越高，因此牙周病與肥胖密切相關。由於牙周發炎也會波及胰島素受體，若再加上肥胖，第二型糖尿病就更易發生，「所以牙周病已被視為全身系統的疾病了。」他呼籲民眾每半年就應洗牙一次，以防範牙周病對健康的危害。