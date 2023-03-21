該會議紀要顯示，澳洲央行決策官員提到在經濟實力與通膨壓力方面，存在一些相互矛盾的信號。

直到不久前，金融市場仍預期到今年中，澳洲央行的官方現金利率將升至4.1%，但現在歐美銀行業頻頻爆雷，市場認為該央行將不得不維持利率不變，甚至在今年底前可能就需要開始降息。

澳洲央行已連續10次會議調升利率，其現金利率已從去年5月初的0.1%升至3.6%，創下11年新高。

該央行在召開3月會議時尚未發生美國矽谷銀行、Signature Bank接連倒閉，以及歐洲瑞士信貸（Credit Suisse）陷入流動性緊缺等金融危機，但這份會議紀要已經提到決策官員們對如此急速收緊貨幣政策的影響感到擔憂。

會議紀要指出，理事會成員們同意在下次會議上重新考慮「暫停升息」的可能性，央行官員認為暫停升息才能有更多時間重新評估經濟前景。然而在什麼時候適合暫停升息，仍將取決於數據和決策理事會對經濟前景的評估。

會議紀要亦顯示官員們對高利率下的經濟表現越來越感擔憂，「決策官員們提到貨幣政策已經來到具限制性的水準，且經濟前景不明，這些考量意味著在某個時候保持現金利率不變是合適的，俾能更全面地評估迄今升息的影響」。

澳洲央行將於4月4日召開下次會議。