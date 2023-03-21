1名22歲的男大生因車禍到急診，經過相關治療後，雖然臉部比較消腫，但卻發現右臉癱瘓，眼睛沒辦法完全閉合、嘴巴活動不對稱、右臉沒辦法做表情，經小港醫院整形外科檢查發現是顏面神經部分運動功能受損，經顏面神經減壓手術，術後2周，男大生的眼睛可以完全閉合、嘴巴活動和表情肌都已經回到正常。

22歲方姓男大生日前出了車禍到急診，檢查發現顳骨乳突骨折骨和鼓室內出血，經過相關治療後，雖然臉部比較消腫後，但卻發現右臉癱瘓，眼睛沒辦法完全閉合、嘴巴活動不對稱、右臉沒辦法做表情，於是會診了整形外科，發現是顏面神經部分運動功能受損。

從電腦斷層可見顳骨乳突部骨折可能壓迫到顏面神經主幹，從耳前開傷口進去確認顏面神經狀況，術中發現神經主幹確實被骨折部位壓迫，立刻進行了顏面神經減壓手術，術後2周，他的眼睛可以完全閉合、嘴巴活動和表情肌都已經回到正常。

徐詣醫師提醒，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

收治此案例的小港醫院整形外科徐詣醫師表示，車禍或者巨大外力撞擊所造成的頭部外傷，有時會形成耳部的顳骨骨折，因為顏面神經的一部分走在顳骨中，所以容易會有顏面神經麻痺的併發症，當顏面神經麻痺時，神經便無法控制臉部肌肉，因此患側的肌肉便無法活動，而產生嘴歪、眼皮不能閉合、流眼淚、食物在口內有停滯感、喝水會流出來等症狀，別人看來是嘴歪、眼斜的印象，對病人的身心都造成不少影響。

徐詣醫師提到，該名男大生發現顏面表情異常已是創傷1週後，顳骨骨折造成的神經受損一般是水腫照成神經鈍傷而非創傷性神經截斷，進程可能會比較慢，一般會建議採取保守治療，但是與病人家屬溝通後，經過考慮，決定採用手術的方式，也很開心術後病人臉部表情已經完全回到正常，目前於耳鼻喉科追蹤後續聽力的問題。

而臉部出現哪些徵兆時，可能與顏面神經麻痺有關？徐詣表示，顏面神經麻痺症狀有幾項症狀，包括臉歪嘴斜、無法閉眼、眼睛乾澀、臉部麻痺、口水外流、抬頭紋消失、溢淚、味覺異常；至於這與單側中風該如何區分，除了病因不同，中風症狀常常不僅限於臉部，會合併單側肢體無力、吞嚥困難、頭痛欲裂、步態不穩等，有這些症狀，中風可能性就變得相當高。

他提醒，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。