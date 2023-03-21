美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，具抗藥性及致命性的「耳念珠菌」在COVID-19疫情期間以驚人速度傳播，如今全美逾半的州出現病例，已屬迫切公衛威脅。

「紐約時報」報導，「耳念珠菌」（Candida auris）是一種真菌，主要侵害免疫系統較弱的年長族群，且因對普通真菌治療藥物具抗藥性而更危險。美國2016年出現第一例耳念珠菌感染通報，當時大多在紐約州與伊利諾州。

原本公衛官員盼藉由對長照或護理之家這類機構嚴格感染控管阻絕傳播，但各州與地方衛生部門2021年計通報1474件臨床病例，2019年時還不到500例。

醫學年鑑（Annals of Medicine）今天刊出一份經CDC研究人員匯編的研究指出，病例數代表耳念珠菌傳播「急劇增加」。目前全美超過一半的州出現病例，且高度集中於加州、內華達州、德州與佛羅里達州。

這篇研究未納入2022年病例數。然而CDC網站一個對耳念珠菌的追蹤顯示，去年有2377例通報，顯示傳播情況仍在升溫。

雖然CDC表示近半的耳念珠菌感染者在90天內病逝，但CDC負責黴菌類疾病的黎曼（Meghan Lyman）醫師指出，CDC沒講清楚究竟有多少病故是直接死於耳念珠菌感染，因為感染者多半身體還有其他健康問題，尚須區分耳念珠菌直接致死或導致健康加速惡化等細項。

CDC官員表示很可能是COVID-19疫情助長耳念珠菌散播，因為期間人們注意力全都集中於COVID-19而疏於應對。這種真菌常會粘附於護理袍、手套和其他個人防護裝備，理想情況下這些裝備會常更換，但在COVID-19疫情期間由於供應短缺而重複使用，助長散播。耳念珠菌也會附著於呼吸機或其他設備。

耳念珠菌對免疫系統較強的年輕健康族群威脅不大，但會附著於健康者的皮膚與衣物而散播。典型發病症狀為發燒與發冷，若不予治療會加重。耳念珠菌對照護機構的老人尤具威脅，而這些地方也很難清潔或根除真菌。（譯者：陳亦偉）1120321