台塑河靜（開曼）為100％持有台塑河靜鋼鐵公司的控股母公司，由「台塑企業」結盟「中鋼集團」與日本「JFE鋼鐵」二大頂尖鋼鐵專業策略夥伴，於越南成立一貫作業煉鋼廠，本案為政府新南向政策最具指標性的投資案。

兩座高爐分別於2017年及2018年點火投產，自2020年11月首次單月轉虧為盈後，2021全年獲利達12.1億美元，2022年越南經濟於解封後持續增溫，且歐洲鋼鐵市場供不應求，帶動整體銷量上揚，在營運衝刺下，2022年4月已完成彌補累積虧損，營運績效表現非常亮眼。

本次聯貸案以永續觀點置入ESG（環境、社會、公司治理）永續指標連結授信條件，透過檢視台塑河靜鋼鐵公司的各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利率減碼，以善盡企業社會責任及接軌國際永續發展趨勢。

第一銀行積極力挺政府新南向政策，且持續深耕綠色金融並推動「永續績效連結貸款專案」，母公司第一金控於2022年獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，為唯一入選的公股金融機構。

華南銀行長期重視ESG，積極響應政府推動2050年淨零排放政策，更接軌國際建立「赤道原則」授信案審查標準，協助企業朝向永續發展轉型。

玉山銀行以行動落實永續理念，獲S&P 2023年全球永續年鑑評比為銀行業前1％，並二度獲選Sustainalytics「亞太地區最佳表現」、「銀行業最佳表現」，亦是台灣唯一。

除台資銀行外，外資銀行亦積極響應，MUFG Bank長期推展綠色金融，除領導淨零排放銀行聯盟（NZBA）成立的轉型金融工作小組，預計於2030年實現銀行整體營運的淨零碳排，並於2050年達成投融資組合的淨零碳排目標。