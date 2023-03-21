台灣大學創新設計學院自109學年度開始實行「設計你的課程」計畫，實踐以學習者為中心的精神，邀請同學自己創辦課程，計畫當中由學生設計的「看電影學愛情」，一公布便吸引2099名同學搶修初選，最後僅錄取僅70人，成為這學期最熱門的通識課程。

台大表示，「設計你的課程」計畫已募集 39 個提案、超過 2200 位同學支持連署，至今協助 13 個提案執行，課程主題多元，有「鋼管舞文化與實作」、「Pashan！再往山裡走一點」、「玩戲劇學溝通」廣受校內學生歡迎。

台大提到，人氣最高的「看電影學愛情」，便是經「設計你的課程」計畫執行，優化成為2學分跨領域通識課程，屬文學與藝術、哲學與道德思考領域。

「看電影學愛情」的提案同學為台大物理治療學系學生姜宗佑，他認為，在修習大學中的專業科目中，鮮少學習如何擁有一段幸福的親密關係、如何在愛人與愛自己之間取得平衡，因此希望能設計這樣的課，來幫助大學生學習愛情。

這堂課能進一步成為正式有學分的課程，姜宗佑說，也特別感謝台大醫學系教授黃韻如、台大戲劇系主任謝筱玫和學校的支持，才讓開課計畫得以成真。

為了表達對學生的支持，台大醫學系教授黃韻如以行動響應，她以90 年代的愛情電影為課程宣傳，在開學前一個星期每天更換大頭貼，每張大頭貼即代表著一部90年代愛情片中的某個場景，如《征服情海》、《麻雀變鳳凰》、《電子情書》等知名電影，引起許多師長討論與關注。

台大創新設計學院院長陳炳宇說，「設計你的課程」計畫讓學生有機會成為知識傳遞者或倡議分享者，當學生角色轉換，自主學習能力提升，其獨特性能因大學教育而加以成就，避免在單調、僵硬的框架下遭到抹滅；而提案同學在推廣認為重要的能力或議題時，也能訓練知識轉譯、授課技巧及專案管理等技能，從體驗知識建構的過程養成自主且深入學習的能力。