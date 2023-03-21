市議員施志昌為大甲懷德堂爭取新增1500納骨櫃位，最快今年十月就能正式啟用。(陳世宗攝)

市議員施志昌為大甲懷德堂爭取新增1500納骨櫃位，最快今年十月就能正式啟用。(陳世宗攝)

近年來因公墓遷葬及民眾殯葬文化改變，使得納骨塔需求急劇上升！大甲懷德堂目前使用率也近八成急需新設櫃位。台中市議員施志昌今天與台中市生命禮儀管理處等，一起到大甲懷德堂會勘；施志昌強調，他爭取近780萬為懷德堂增設1500個納骨櫃位及96組個人式儲骨箱，預計五月上網招標，工期四個多月，最快十月就能正式啟用。

施志昌說，近幾年來，因為公墓遷葬等因素，許多子女將往生者移向納骨塔內，以便平常或清明節時前來祭祖，因現在大甲懷德堂納骨塔櫃位使用率也將近八成，造成供不應求的窘境；他每年都在議會為甲安埔爭取新增納骨櫃位，爭取台中市生命禮儀管理處為甲安埔編列經費新增櫃位工程。

市議員施志昌今天會同台中市生命禮儀管理處與大甲文武里長葉淑惠等，前往大甲懷德堂現場會勘；附近民眾建議一定要儘速爭設，否則在供不應求下，一般民眾只能到價格高昂的私人墓園買塔位，對甲安埔的低收入戶而言，無異是雪上加霜，增加喪家及民眾的負擔。

大甲文武里長葉淑惠說，目前納骨塔的櫃位比較短缺，使得民眾必須等待，希望這次納骨塔櫃位增設工程可以盡快完成，讓家屬能方便就近祭拜祖先。

台中市生管處強調，今年度台中市編列4500萬的經費用來新設納骨櫃位，其中780萬用在大甲懷德堂，目前規畫一樓將新設1500個納骨櫃位，二樓新設96組個人式儲骨箱，目前在設計階段，預計五月可以上網招標，工程時間約四個月，最快十月就可正式啟用。