高雄人投資首部改編戴振耀青春革命故事的影集「鹽水大飯店」，影集目前正在旗山手巾寮拍攝，高雄市長陳其邁今日到場探班，感謝劇組以高雄為創作IP，陳其邁說，「鹽水大飯店」以高雄原生內容為創作題材，展現高雄人熱愛自由、反抗威權的精神，預計最快在2023年年底，於公視台語台播出。

高雄市政府2011年開始以「高雄人」品牌投資超過40部電影，今年從電影擴展到影集製作，首部投資高雄劇「鹽水大飯店」與公視台語台、綠光全傳播公司聯合出品，鄭文堂和林志儒共同執導。

影集目前正在旗山手巾寮拍攝，高雄市長陳其邁今日到場探班，帶來旗山老街出名的香蕉冰紅茶，讓劇組和演員消暑一下。

「鹽水大飯店」劇本改編台灣農運先驅「耀伯」戴振耀的青春歲月，描述1980年代一群高雄青年創立的「橋頭青年合作社」，圍繞愛情、友誼和夢想的感人故事，也是繼「生生世世」、「天之蕉子」等，再以高雄農村為故事背景的劇集。

身為市長鄰居、也住在左營新莊的洪毓璟，在片中演出「耀伯」的換帖兄弟，他透露回到家鄉拍片非常開心，讓他重新認識「橋頭事件」，演起戲來特別感動。

陳其邁表示，鹽水大飯店是「高雄人」投資影集的第一部作品，代表高雄影視政策呼應OTT影集時代的來臨，這部影集以高雄原生內容為創作題材，並在高雄取景拍攝，展現高雄人熱愛自由、反抗威權的精神。

陳其邁提到耀伯過去是立法院的同事，在威權時代一同爭取農民權益，堅持草根的精神令人感佩，是台灣民主的前輩，相信「鹽水大飯店」是一部從土地出發的好作品。

陳其邁探訪劇中的「農民教室」場景，這是戴振耀投入農民運動的場地，也是台灣農權發展的啟發基地，劇組在旗山手巾寮台糖農場，將原本荒廢的舊倉庫，改建成「農民教室」，創造出時代的質感。

導演鄭文堂表示，「農民教室」是影集的主要場景，不僅是片中角色們愛情、友情滋長的地方，更是培養在地青年與農民慷慨正直、反抗不義的教室。陳其邁呼應，這段台灣土地滋長出的自由精神，透過影視作品重新再現，讓新一代的年輕人認識了解，也繼續接棒台灣的民主自信。

導演鄭文堂提到，在高雄拍片非常順利，這段時間高雄都是晴天，對影視拍攝是最佳片場。

劇中飾演戴振耀青春歲月的張耀仁，戴上招牌的大黑框眼鏡，為戲曬出一身的黑皮膚，陳其邁誇讚他把耀伯演得很帥氣、演技很好，他呼籲全台內容創作者，來高雄拍故事，高雄市政府有完善的影視扶植政策，從影視協拍、編劇駐市、短片、VR、電影、影集等影視補助投資計畫，一條龍服務台灣的影視創作，一起共創台劇新風潮。

陳其邁表示，鹽水大飯店是「高雄人」投資的第一部影集，在同個時間，另一部高雄劇「聽海湧」也在小港南星拍攝，這部影片由導演孫介珩執導，與公共電視聯合出品，描述台籍日本兵在南洋從軍的故事，是少數台灣人角度的二戰影視作品。兩部影集同時拍攝，不只透過影視行銷高雄原創內容，也讓在地的影視人才留在高雄拍片、投入產業工作。

「鹽水大飯店」由鄭文堂、林志儒導演共同執導，本劇改編前農委會副主委戴振耀的年少時代，內容描述八十年代，男主角文欽（張耀仁飾演）與朋友創立「橋頭青年合作社」，故事圍繞著合作社中年輕男女，刻劃他們在愛情、友情、親情與生活之間的夢想與掙扎。