北韓中央通信社（KCNA）昨（20）日釋出軍方19日進行核戰術演習的系列照片，其中一張照片中，看得到北韓領導人金正恩後方一名男子戴著墨鏡和口罩，臉部特別打上馬賽克處理，明顯與其他軍人不同，讓人不禁好奇此人的身分。

金正恩19日帶著女兒金朱愛出席導彈射擊演習，模擬針對南韓主要設施進行戰術核攻擊。演習使用有「北韓版伊斯坎德爾」之稱的KN-23短程彈道飛彈，攜帶一枚模擬核彈頭，在飛行800公里後，精準擊中朝鮮半島東部海域上空800公尺處的目標。

North Korean leader Kim Jong Un oversaw drills simulating a nuclear counterattack against the U.S. and South Korea in a warning to the allies who are scaling up their joint military exercises, state media KCNA said https://t.co/MlHxxYjZ2Z pic.twitter.com/nDz1x9ZgQx — Reuters (@Reuters) March 20, 2023

不過官媒事後發布的照片卻引發議論。其中一張金正恩觀看導彈發射的照片上，可以看到他身後有名軍人不僅蒙著臉，還刻意被打上馬賽克，讓人無法辨識他的身分。南韓媒體《朝鮮日報》指出，北韓官媒基於安全考量，過去經常針對金正恩的筆記或觀看螢幕進行馬賽克處理，但刻意「模糊」隨行人員身分實屬罕見。

南韓官方通訊社「韓聯社」分析，從該名男子的肩章來看，他可能是一名中將級指揮官，擔任指揮主要部隊的工作，甚至是核武技術的核心負責人，或金朱愛的保鑣。北韓為了避免他被列入國際制裁的名單，因此刻意隱匿他的身分。但也有另一派說法認為，這只是北韓的障眼法，目的是要讓美國、南韓的情報單位陷入混亂。