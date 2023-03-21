國民黨議員林燕祝（後方右一）還送上請假單到主席台要求邱莉莉（後方右二）簽下。（摘自台南市議會直播／張毓翎台南傳真）

民進黨議員蔡麗青不滿國民黨團吵鬧不休，要求盡快開會審法案。（摘自台南市議會直播／張毓翎台南傳真）

台南市議會臨時會21日10點開議，民進黨台南市議會議長邱莉莉因涉正副議長賄選案遭起訴後，首次進議會主持，國民黨團拉起白布條抗議，要求邱莉莉離席、請假避嫌，最後邱莉莉向大會道歉，表示因與副議長林志展涉賄選問題導致議事延宕，也強調會坦然面對司法，相信會還給她與林志展清白後，直到11點議程才繼續進行。

今天台南市議會臨時會一開議，國民黨多位議員拉起「賴清德主席打臉賴清德市長」、「台南人很不爽」、「偏要假人假義假清高」等白布條抗議，要求邱莉莉請假並離開主席台，表達訴求後隨即將布條撤下。

國民黨議員林燕祝引述國民黨前台南市議長李全教過去涉入賄選的案例，指出當時邱莉莉抗議李全教是買票議長，台南市長賴清德也不進議會200多天，這次邱莉莉因賄選案被起訴，應為自己行為負責，「不然賴清德2024會被妳害慘」。

林燕祝還送上請假單到主席台要求邱莉莉簽下，不過邱莉莉一直不簽；同時，民進黨蔡麗青、蔡筱薇在台下拍桌與林燕祝對嗆，現場氣氛火爆。

蔡麗青指出，今天已聽了1個多小時8年前賴清德、李全教的故事，現場很多資深議員被過去束縛住了，要審查的法案這麼多，大家一大早就來，不是要聽8年前的歷史。現在司法還沒判決出來，難道被起訴就是定罪了？邱莉莉就是議員們選出來的議長，希望邱能繼續堅持在這個位置上。

邱莉莉說，她今天已簽到沒必要請假；關於涉及賄選案，她會坦然面對，該案目前在司法進行中，不適合在議會上談論她個人的案件，臨時會有許多見付款案、追加減案跟民生有關係，希望各黨派能放下對她個人的成見，讓議事趕快進行。

至於有國民黨議員質疑，黃偉哲要與被起訴的邱莉莉和林志展4月1日到日本仙台參訪；邱莉莉回應，受到日本仙台市政府邀請，才應邀出訪。