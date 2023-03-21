民眾黨新竹市長高虹安上任即將滿百日，民進黨新竹市議會黨團8位議員21日齊轟其施政荒腔走板、施政是一事無成。（陳育賢攝）

民眾黨新竹市長高虹安上任即將滿百日，民進黨新竹市議會黨團8位議員21日齊轟其施政荒腔走板、施政是一事無成，不管在大車站等各項重大建設都停滯不前，籲高虹安停止政治惡鬥、重啟市政建設；市府則是籲綠營勿再政治口水與操作，回歸為人民監督市政的初衷。

市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，高虹安上任近百日是一事無成，不論是大車站計畫、西濱快速道路、輕軌等各項重大建設，都看不到高虹安帶領新竹市政府努力朝向建設的方向與期程。

加上在人事任用、打詐唱五月天歌曲發生侵權問題等荒腔走板的施政，在野黨都要呼籲高虹安未來要停止過去她擔任民意代表時的政治動。

陳建名說，就如同高虹安昨天面對自己的侵權告訴案件時，也呼籲資策會要讓選舉時的紛擾、對立與仇恨回歸到正常的崗位一樣，真的應該要停止政治惡鬥，重啟市政建設，早日回歸市政的主軸，早日回應市民1位作為市長心中對市政的擘畫、對新竹城市的發展，讓市民維持對這個城市的驕傲。

市府發言人施淑婷則表示，目前市府團隊9成9員工都是前市長林智堅任內續任的員工，民進黨卻不斷在網路上透過側翼、網軍政治攻擊，抹煞了市府團隊及全體公務人員的努力，對於這些持續在做事的基層員工非常不公平。

高虹安上任近100天，推動十大施政，包含「祝你好孕」凍卵補助、好孕專車放寬搭乘限制及月嫂計畫、開辦夜間與假日定點臨托、關埔空橋興建、優先開通慈濟路及關新路延伸段、成立交通改善小組、簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄、代理教師聘期1年化、警消超勤加給提升、敬老愛心卡升級等，還有許多不及列入的政績成果，後續市府團隊也會依序向市民報告，全力拚市政，為市民打造共容、共融、共榮的新竹市。

在這施政近100天的日子，除了側翼惡意的抹黑，也包含民進黨議員的錯誤資訊，在此呼籲民進黨議員，選舉已選完，請回歸理性，回歸為人民監督市政的初衷，不要再繼續政治操作。