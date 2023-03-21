全民普發現金6千元於明（22）日上午8時開放民眾上網登記，一名網友表示，全國2300萬人都能領到6千元，這是一筆大錢，認為政府應把錢用在更有意義的地方，問普發6千用意在哪？貼文曝光多數網友聯想到明年的選舉，「這是一種選舉策略啊」！」

原PO昨（20）日於PTT八卦版指出，6千元不是什麼大錢，以現在物價來說，隨便買東西就沒了，但全國2300萬人都能領到，就是一大筆錢了，質疑為何不拿去補勞保的缺口或運用在其他地方，好讓這筆錢發揮最大效益，到底普發6千元的意義在哪？

貼文曝光，多數網友聯想到選舉，「要選舉了啊」、「黨很懂選舉的」、「很有意義，明年又要選舉了啊」、「這是一種選舉策略啊」、「明年選舉你懂得」、「柯文哲不是示範給你看了，還債沒人會感恩」、「選票的意義，不然以正常國家應該是把事情做好，而不是發錢」。

也有不少人說，「當然有意義啊！我就窮」、「不爽不要拿」、「你可以不要領」、「不普發，政府也不會拿去用在有用的地方」、「這6千元對部分的人來說很重要」、「你的6千送我，這樣就賦予了意義」。