桃園市許多養蜂場近期受到「蜂蟹蟎」影響，導致蜂群大量死亡、蜂蜜產量銳減，新屋蜂農大嘆，今年防治效果欠佳，許多蜂場遭蜂蟹蟎入侵，折損率超過5成，不少蜂農都束手無策。桃市府農業局表示，年初雨季加寒流導致防治效果差，市內觀音、新屋2區最嚴重，已請農改場專家到場取樣，並輔導蜂農更有效的防治對策。

新屋蜂農大嘆，受蜂蟹蟎入侵影響，蜂蜜恐減產一半。（連仁裕提供／蔡明亘桃園傳真）

「今年是對蜂農蠻傷害的1年！」新屋區養蜂產銷班長連仁裕指出，去年12月底開始因氣候影響，導致蜂蟹蟎防治效果欠佳，以他的養蜂場為例，今年飼養約200箱，將近50箱全折損，蜂蜜恐減產一半，由於考量蜂蜜食安不能餵藥，他只好先採自然農法，讓體質較弱的蜜蜂被淘汰，許多在地蜂農都大嘆束手無策，甚至還有蜂箱不多的蜂農，根本無法採蜜。

蜜蜂受到蟎害死亡後留下的巢片。（連仁裕提供／蔡明亘桃園傳真）

另名觀音蜂農也說，蜜蜂出外採集花粉就可能被蜂蟹蟎感染，回到蜂場就變成交叉感染，在地蜂場影響差不多嚴重，各家都有約一半蜂箱被入侵，雖未到整體採蜜期，但產量可想而知會銳減。

目前桃園市內新屋、復興、平鎮、龍潭與大溪區皆有成立養蜂班，部分觀音蜂農則併入新屋的產銷班。農業局說明，蜂農一般會於8至9月進行首次防治，12月底至隔年1月初二次防治，今年初遇上連日雨季與寒流低溫，導致蜂蟎防治效果欠佳，當蜂蟎入侵寄生蜂箱後，幼蜂就無法羽化，甚至會死亡，目前新屋與觀音一帶的蜂農損失最為嚴重逾5成。

苗栗農改場人員今到新屋的蜂場取樣。（連仁裕提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局表示，部分蜂農的蜂箱放在彰化、南投一帶，若遭蜂蟹蟎入侵，移置回桃園後也會有影響，另可能因素還包括未做好全區同步防治。目前已請苗栗農改場的養蜂專家，輔導農民執行防治蜂蹣更有效、天然、不影響蜂蜜的對策，也請各區公所全面通知蜂農，持續作好各項防冶工作，避免蜂蟎在環境中交叉汙染，降低養蜂業損失。