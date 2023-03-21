捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於25日至29日率國會議員、跨部會官員、媒體記者及產學研等各界代表共160餘人訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。外交部表示，艾達莫娃此行將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃、行政院長陳建仁等部會首長，並將於立法院、台灣大學發表演說，同時也是捷相互設處以來捷克來訪規模最大的訪團。

外交部副司長劉拓今表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，近期互動不斷升溫，此次艾達莫娃率領的訪團也將見證台捷雙方在能源與醫材領域簽署合作備忘錄，並期待經貿、投資、科技、資安、學術、文化、醫材等各個領域加強全方位緊密夥伴關係。

劉拓表示，艾達莫娃此行將於27日晉見蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、國發會主任委員龔明鑫、國科會主任委員吳政忠、數位發展部長唐鳳，並將邀應邀赴立法院全會發表演說。

劉拓說，艾達莫娃眾議長將應邀赴立法院全會發表演說、出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub開幕式、哈維爾攝影展，並在國立台灣大學發表演說；外交部另與經濟部及外貿協會合作，洽排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機，最後則將召開訪台記者會。

外交部後續發布新聞稿表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，近期互動不斷升溫。艾達莫娃此行將是繼2020年8月參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台後，捷克國會領袖再度率團訪台，也是台捷相互設處以來捷克來訪規模最大的訪團，展現捷克對台灣的強勁支持，以及與我國在國會、經貿、投資、科技、資安、學術、文化、醫材等各個領域加強全方位緊密夥伴關係的期望。

外交部誠摯歡迎艾達莫娃眾議長率團來訪，並感謝捷克對我國的支持與情誼，並盼在既有良好基礎上，繼續深化雙邊在各個領域的合作，共同維護國際民主聯盟的供應鏈韌性。