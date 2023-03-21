前桃園市議員郭麗華表示，相信一定是和諧的初選，選後也會團結。（賴佑維攝）

前立委黃適卓表示，相信初選是良性的競爭，選出親民愛民的民代。（賴佑維攝）

民進黨立委選戰桃園市黨部今天有市議員劉仁照、前市議員郭麗華、前立委黃適卓登記。其中郭麗華、黃適卓為桃園市第1選區（龜山、蘆竹、桃園大檜溪15里），將挑戰現任立委鄭運鵬，2人異口同聲，相信一定是良性、和諧的初選。

劉仁照搶先登記桃園市第5選區（平鎮、龍潭），身為會計師的他說，這次參加初選，希望進軍國會，讓立院財經立委多一席。因本身是平鎮議員，他也說，會在龍潭勤跑，讓龍潭民眾知道專業會計師議員進軍國會。陪同登記的市議員彭俊豪說，這次劉仁照參選，未來一定給市民更多幫助，相信在經濟方面更有幫助。

桃園市第1選區現任立委鄭運鵬已在20日領表登記，前議員郭麗華表示，因為很多支持者鼓勵，讓她決定參選。郭麗華提到，去年選舉民進黨表現不是很理想，桃園不是綠營執政，也沒有資源，大家願意一起投入選舉是好事。她也說，初選只有和諧，選完只有團結。對於與鄭運鵬競爭，郭麗華說，鄭運鵬配合前桃園市長鄭文燦，表現可圈可點，不過參選是她個人期許挑戰，並非針對鄭運鵬本身，不管最後提名誰，民進黨一定會團結。

黃適卓則與不少團體陪同下登記，他說，這些年勤走基層，許多人知道他要爭取提名，都踴躍出席力挺，這是他最榮耀的時刻。他也說，第1選區是桃園對外連結的選區，長久以來發展蓬勃，不過交通也是大問題，改善交通是她最重要工作，還有選民民生跟經濟，要把人民每件事情當成民代最大的事情。他也提到，鄭運鵬是可敬的對手，可能很客氣，沒有主動爭取不分區立委，不過他相信是良性競爭，讓民眾選出親民愛民的民代。