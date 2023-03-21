雖然中國表達強烈不滿，但捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）本週仍將按照原定計畫出訪台灣，並將會面蔡英文總統。對此，台南市長黃偉哲表示，感謝捷克友人堅持自由價值，無懼威權打壓，十分樂意推動台南與捷克之間的高科技產業合作。

黃偉哲說，台灣與捷克雖然分處歐亞大陸兩邊，但兩國有類似的經歷，例如捷克在八零年代末的天鵝絨革命，促進和平民主轉型，在時間點上台灣也有前總統李登輝的寧靜革命；此外，在中國大舉推動以經濟影響政治的戰略時，捷克與台灣也都曾面臨到龐大的壓力，但都仍堅持民主價值。

黃偉哲指出，近來全球局勢十分強調矽盾、可信賴的自由晶片重要性，而台積電目前最先進且投入量產的三奈米廠，就位於台南；台南可以說是台灣、乃至於全球最重要的高科技產業城市。

黃偉哲強調，根據去年的資料，捷克是台灣在歐洲的第四大投資國，其中又以高科技產業成長最為顯著，十分歡迎捷克與台南的高科技產業鍊有進一步的合作，透過自由晶片，深化民主價值。