隨著疫情趨緩、解封，連續停辦3年的「國際城市劍道文化交流大會」25、26日於高雄武德殿、中山大學隆重登場，此次吸引日、美、韓等9國超過350位劍道愛好者齊聚高雄，切磋武藝。

西元1924年完工的武德殿屬日治時期高雄州廳級之武道館，1999年經指定為古蹟，文化局為保存維護古蹟場域精神，2004修復完工後，持續與社團法人高雄市劍道文化促進會合作推廣劍道文化，由日本兵法二天一流劍術的始祖宮本武藏第十一代宗家陳信寰駐館傳授，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟。

高雄武德殿不僅保留武道場、練劍道的功能，更是國際型城市文化交流的平台。今年「國際城市劍道文化交流大會」復辦，大會集結9個國家城市，共140多位外國選手、180多位台灣選手齊聚高雄切磋劍道文化。

文化局長王文翠表示，感謝高雄市劍道文化促進會長久以來與台灣劍道聯盟會、公益財團法人日本台灣交流協會高雄事務所合作推廣國際交流，使劍道文化從亞洲城市交流，漸成長為國際盛事，增進台灣國際能見度。

武德殿所在的位置是日治時期高雄第一個現代化新市街「哈瑪星」，文化資產密集，又鄰近捷運、輕軌交通便利，文化局不定期舉辦活動串連武德殿、愛國婦人會館，至哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行及新濱町一丁目連棟紅磚街屋等文化資產景點，遊客能充分感受高雄歷史脈絡中的東洋風情。

哈瑪星貿易商大樓3至6月推出「印刷主題微型展」，為歡迎國際劍友及參與活動的民眾，25至27日凡出示賽事相關照片至貿易商大樓，可享免費體驗DIY拓印明信片一次。

歷史建築「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」調整櫃位後也於3月14重新開幕，為呼應此處曾販售運輸青果、米穀肥料等商品之場域精神，店內選物仍以高雄在地農特產品及相關文創商品為主，即日起至6月15日止，凡於新濱町一丁目紅磚街屋消費文創商品（不限金額），憑發票可至貿易商大樓免費體驗DIY拓印明信片一次。