竹北市6000元民生紓困金E化申請上線3天，申請衝破12萬人大關，竹北市長鄭朝方21日偕竹北分局長林明鋒進行反詐騙宣導，強力推薦市民花3分鐘上網申請，省去3小時排隊時間，讓警察荷槍實彈護鈔，彷如電影情節畫面不在竹北上演。

鄭朝方表示，依照目前公所有限服務量能，民眾若選擇第三階段紓困金發放到現場排隊領現金，很有可能大排長龍等2、3小時以上。

鄭朝方呼籲市民25日前趕快透過E化方式申請，24小時打開電腦、動動手指就能申辦，目前上線3天已經超過12萬人，有6成市民申請，可望E化人數持續衝高。

因應竹北紓困金發放第三階段現金領取，考量現場動線、安全的細節，鄭朝方特別到竹北分局拜會，與分局長林明鋒針對現金發放進行相關細部規畫，也感謝警方與市公所配合辦理發放作業。

此外，兩人也聯袂進行反詐騙宣導，提醒民眾公所不會透過打電話、Line、臉書或Email通知，也呼籲民眾不要點選不明簡訊網址，避免金錢損失。