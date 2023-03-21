Team Mexico salutes their fans one final time after a magnificent WBC performance 🇲🇽 pic.twitter.com/8KuCR5Trz1 — Flippin' Bats Podcast (@FlippinBatsPod) March 21, 2023

墨西哥痛失冠軍戰門票，但他們輸得很有風度，球員們賽後脫帽向觀眾致意，總教練吉爾（Benji Gil）說：「我們必須向日本致敬，兩隊都不該輸，不過終究只能有一隊獲勝。兩隊都打得很棒，優秀的投球與打擊，雙方都堅持到底不肯放棄。日本晉級了，但是今晚的贏家是整個棒球世界。」

日本球迷感謝吉爾的風度：「如果沒有墨西哥，也不會有這麼精采的比賽，我們真的差點就輸了。」

此戰獲得大聯盟官網評價為「經典賽史最偉大的比賽」。墨西哥王牌投手烏瑞亞斯（Julio Urias）因為被大聯盟道奇隊召回而無法上陣，此戰從先發到牛棚都難以壓住日本隊，前面日本隊數次留下滿壘殘壘，可見戰況之激烈。村上宗隆前面4打數掛零苦吞3K，最後關頭仍獲得總教練信任，得以上陣揮出再見安。

日本隊本屆全勝晉級，幾乎每一隊都被他們打著玩，墨西哥是唯一讓他們陷入苦戰的球隊，另外墨西哥也在C組預賽痛扁過美國。8強賽對戰波多黎各，墨西哥首局失掉4分，仍在終盤演出大逆轉，被評為經典賽最精彩的戰役之一。棒球在墨西哥是非常受歡迎的運動，僅次於足球和拳擊，打入經典賽4強是他們歷屆最好的成績。