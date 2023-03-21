大安區農會21日假飛天豬餐館舉行杏鮑菇香腸新品發表會，邀請各界一起品嚐用杏鮑菇香腸做成的料理，讓人口頰留香回味無窮。(陳世宗攝)

馬告香腸大獲好評 大安農會再推杏鮑菇香腸

大安區農會以馬告香腸打響原住民市場！趁勝追擊21日假飛天豬餐館再舉行杏鮑菇香腸新品發表會，現場由總幹事蔡建宗邀請各界一起品嚐用杏鮑菇香腸做成的料理，切面就看到許多塊狀杏鮑菇，用料實在，一入口豬肉汁包覆著杏鮑菇，飽嘴多汁直呼「過癮」，讓人口頰留香回味無窮。

總幹事蔡建宗表示，杏鮑菇是選用全國菇類生產量最大的新社區，完全無添加豬油丁，突顯杏鮑菇多汁的特性，顛覆傳統香腸都有加豬油丁的製作方式。杏鮑菇香腸的豬肉是來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫。

蔡建宗指出，製程於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，全程低溫控制保持最佳鮮度，且取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能確保健康與安全。

大安區農會說，「安農香腸」除經典原味香腸、黑胡椒香腸、大安葱香腸、芋頭香腸，先前推出馬告香腸，21日再推出杏鮑菇香腸，供消費者有更多選擇。安農香腸以三分肥七分瘦的完美比例呈現，外觀上擁有香腸最美麗的原色，加上遵循古法製作；汁香味美、肉質飽滿，因而有「香腸界的LV」的雅號。

蔡建宗強調，為提倡環保永續，杏鮑菇香腸包裝嚴選第二類環保標章，以3減1加做為訴求，3減即減碳、減塑、減少浪費；1加是永續環保，符合減量、可重複使用、可回收再利用、低汙染、省能源、省資源或對環境友善等環保特性。

杏鮑菇香腸新品上市優惠，3／21~3／27至飛天豬生活館現場購買3包杏鮑菇香腸，再贈送1包(數量有限 送完為止)。

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