民進黨於今與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」，民進黨立法委員、政策會執行長羅致政會後表示，會中日方說明去年修訂的國防三文件的內容及意義；也針對雙邊可以合作的面向、政策行動的概念及作法，及國際場域上如何合作有些具體討論，也觸及CPTPP、海空安保；但很多需要跟行政部門溝通，內容不便對外公開。

台日兩執政黨對談話，為民進黨與日本自民黨繼2021年8月「外交‧防衛2＋2」、12月「外交‧經濟安保2＋2」兩次視訊會談後，第三度舉行此種交流，今天是首次召開實體會談，也是民進黨主席賴清德接任黨主席後，第一次台日政黨外交對話；兩黨推派外交、國防相關背景國會議員，針對近日台海與印太安全等區域議題，進行跨國、跨政黨間重要議題的意見交換。

民進黨由羅致政及立委郭國文代表，民進黨為自民黨外交部會長、參議院自民黨副幹事長參議員堀井巖及國防部會長、眾議員國場幸之助。

羅致政致詞指出，場四位國會議員中，他是唯一三次對話都參加的人，希望未來有更多各自黨內的國會議員能參與對話，增進兩黨之間的了解也能對未來台日政府共同關切的議題有更多幫助。

郭國文說，此次在賴清德主席上任後首次舉行的台日對話，別具意義。

郭國文還幽默地表示，雖然台灣沒有打進世界棒球經典賽決賽，但他樂意成為日本的應援團，希望這次會議結束時，日本對墨西哥的賽事能有好消息。

現場兩位日方議員聽完皆會心一笑。日本代表在隨後致詞時則說，「感謝對日本棒球隊的強力支援」；會議結束時，日本隊也在第九局如願逆轉勝，將在明天跟美國隊爭冠。

堀井巖說，昨天訪問印度的岸田文雄總理也發表自由開放的印度太平洋（FOIP）新構想，強調法治、區域合作、多邊連結、海空安全保障等重要性。新的構想也獲得台灣、美國、澳洲、印度、東協等國的同意；他強調國際社會間一定要共同合作以維繫台海、東亞及印太區域的和平穩定。

國場幸之助致詞時表示，作為自民黨國防部會長，想跟台灣委員交流去年日本修改的新版「防衛三文件」－對於日本外交、國防相當具重要性的文件，包括：國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略及防衛力整備計畫。

他說，尤其是「國家安全保障戰略」是時隔九年首次修改，大幅度增加台灣相關內容。台灣跟日本擁有共同價值，而以半導體為首的產業供應鏈、觀光交流也相當重要，持續推動這樣的交流、傳遞這些情感是我們的重要使命。最後國場眾議員也表示，對下一次2＋2會談在日本召開的期盼。

羅致政會後受訪表示，此次對談，雙方所涉及的面向很廣，觸及CPTPP、海空安保，解讀日本「國家安全戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」3大戰略文件的意義等議題，但不方便對外說明實際內容，雙方未來可以合作的面向，實際內容不宜過早曝光；「日本代表此行帶了厚厚一疊資料，代表不是來盍各言爾志，而是有備而來。

郭國文則說，此次參與對談的堀井巖、國場幸之助對於政策形成有一定影響力，期待未來能夠形成具體的可能，也是此次會談最重要的意義。

兩位日本國會議員此次專程來台出席2＋2會議，也於會後拜會黨祕書長許立明，就如何深化台日之間友好關係等一系列議題進行討論，許秘書長於會中也代表賴清德主席向日方表達，台日執政黨間應持續合作，深化民主與人權的共同價值。