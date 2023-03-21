柏楊遺孀張香華與徐姓友人（謝明俊攝）

知名作家柏楊遺孀張香華在柏楊過世後移居新竹縣寶山，22日在徐姓友人陪同下赴香港處理柏楊於1946年在中國大陸東北大學畢業論文手稿事宜，20日徐姓友人在頭份某銀行保險箱拿取存放箱內的港幣現金時，徐和張香華一度錯認千萬珠寶遺失，經向頭份警分局求助赴銀行再確認，確定財物無失，解除一場虛驚。

柏楊的遺孀張香華目前高齡已85歲，身體尚稱硬朗，僅眼部因年邁病變，視力受損，原與柏楊住在新北市新店區花園新城，2008年柏楊過世後，張香華移居新竹寶山現址至今。

柏楊生前著作等身，遺世後相關著作版權都由張香華繼承處理，而相關版權問題常由徐姓友人協助處理，由於柏楊的著作在中國大陸非常受歡迎，徐也常陪同張香華赴香港、中國大陸處理柏楊著作出版事宜。

1946年，柏楊畢業於中國大陸東北大學，畢業論文手稿約有3百頁、5萬字，全部都藏放在東北大學圖書館內，張香華希望將手稿掃瞄成電子檔帶回台灣存藏印行，經透過管道與陸方接洽相關事宜，獲得陸方重要官員全力促成。因此，徐姓友人陪同張香華赴香港洽談掃瞄柏楊手稿事宜，預計今年4月底可以將柏楊畢業論文手稿電子檔正式帶回台灣。

但徐出發前夕赴頭份某銀行保險箱拿取先前存放的港幣現金，因保險箱內物品繁多，保險箱也非常深，徐一時未看清楚，徐和張香華誤以為財物有失，21日上午向頭份警分局頭份所求助，所長曾麒翰立即帶領員警陪同徐赴銀行再行確認，結果無誤後，解除一場虛驚，徐和張都感謝警方協助。