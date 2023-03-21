成立於2015的旅天下聯合國際旅行社，以發展「通路」及「產品」加盟之雙軸線營運策略，成為旅遊市場同業加盟體系先驅，疫後觀光旅遊產業復甦，旅天下將加快腳步力拚2025年在台灣達百間門市加盟商目標。

旅天下的主要產品線是與低成本及外籍航空合作，提供市場具差異性、獨特性及競爭力旅遊商品，同步搶佔包機商機，今年包機預計取得近2萬6千席次。