警方在凶案現場查扣凶刀。（警方提供）

三峽分局昨晚逮捕涉嫌殺死同鄉的越籍黎姓男子到案。（王揚傑攝）

新北市三峽區本月18日發生越南籍逃逸移工殺人命案，4名移工聚集喝酒，33歲黎男與27歲阮男發生口角，衝突愈演愈烈，黎男竟取出長尖刀刺向阮男左胸，阮男血流如注當場倒地，黎男驚慌逃離現場，通知友人將阮男送醫急救，不幸仍於昨（20）日上午宣告不治。警方獲報後展開追捕，昨晚在三峽光明路圍捕黎男到案，以殺人罪嫌送辦。

警方調查，黎男、阮男均已逃逸4年以上，與同鄉楊姓、武姓男子躲藏在三峽區出租公寓，平日以工地打零工為生。18日晚間4人在租屋處喝酒，楊姓、武姓男子不勝酒力，先回房睡覺，留下黎、阮2人繼續喝酒，席間2人起口角爭執，黎男憤而取出隨身尖刀，猛刺阮男左胸1刀，阮男濺血倒地，黎男見鑄成大錯，隨即逃離現場，並通知江姓友人到場將阮男送醫。

友人顧及傷者為逃逸移工，選擇將傷者送到附近小診所，診所見傷者明顯刀傷，主動通報三峽分局，警方到場了解案情後，立即組成專案小處追緝凶嫌，並到租屋處帶回楊姓、武姓男子2名逃逸移工，2人均稱，當時已酒醉昏睡，不清楚案發經過。

診所見阮男傷勢嚴重，遂轉送三峽恩主公醫院急救，隨後又轉送林口長庚醫院，但仍於昨天上午宣告不治。

警方查出黎男行凶後南下屏東躲藏，昨晚11時許北返三峽，警方見機不可失，出動大批警力圍捕，在光明街成功緝捕黎男到案。黎男坦承行凶，供稱當時喝太醉，因何故起口角已無印象。偵訊後，警方將依殺人罪嫌將黎男移送新北地檢署偵辦。