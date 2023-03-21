流汗可調節體溫並排出人體毒素，但若產生汗臭味難免令人尷尬，家醫科醫師李思賢表示，汗液本身沒有味道，而是在被皮膚的菌叢分解後產生異味，由於汗臭味不是因為太多細菌、而是太多「不對」的細菌所致，過度清潔或塗抹太多香水，會破壞皮膚的好菌，反讓壞菌過度生長，汗臭問題會更加嚴重。

李思賢在其臉書粉專上表示，汗水主要由4個部分構成，包括水、礦物質、乳酸、尿素。汗腺則主要分為小汗腺和頂漿腺兩種。小汗腺分佈於全身，包括額頭、手掌、腳掌等部位，調節體溫，分泌的汗液是水與電解質，屬於水樣的液體。

頂漿腺分佈於腋下、乳頭、會陰部和頭皮，其汗液成分不同於小汗腺，屬於濃稠性的汗，含有更多的醣類、蛋白質和脂質。頂漿腺的汗液本身無味，但在被皮膚的菌叢分解後會產生各種味道，即俗稱的「汗臭味」。

李思賢表示，民眾不要因為有汗臭而過度清潔皮膚，因為人體皮膚隨時都有成千上萬的細菌，自成一正常的生態系，但不好的細菌會將汗液分解出不佳的氣味，若過度清潔、隨意塗抹太多香水或化學藥劑會破壞皮膚的好菌，反而讓壞菌過度生長，汗臭問題會更加嚴重。

對於汗臭味的改善方式，他今天受訪時表示，應少吃甜食與辛辣味食物，每天清潔身體時，用天然的洗髮、洗澡用品即可，每天勿超過1次。