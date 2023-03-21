苗栗縣出現首例本土猴痘個案，縣府呼籲民眾留意身體情況。（李京昇攝）

台灣自去年6月23日已將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今日累計確診10例本土及6例境外移入病例，依據疾管署21日公布本土案例中，其中1名居住苗栗縣，也是苗栗縣首例本土猴痘個案，面對猴痘疫情，苗栗縣府呼籲做好自我防護避免疫病上身。

根據了解，苗縣首例猴痘個案為36歲男性，3月初有發燒、淋巴腫及疲倦感，自行服藥未改善，3月10日到台北某醫院就醫收治住院，採檢後確診，目前收治在隔離病房，相關疫情調查持續進行。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸人際傳播為主，提醒民眾若前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士密切接觸社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

縣長鍾東錦已指示衛生局、所除持續監測及衛教宣導，也已請轄內各醫療院所加強通報，未來也配合中央政策執行符合條件者的猴痘疫苗施打或抗病毒藥物使用等各項防治作為。

張蕊仙說，有關猴痘疫苗第1階段暴露前預防接種作業，中央考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗之最大效益，目前先6個直轄市各設置1家合作醫院為先，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

請民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，如：病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，可在今天下午3時起，前往疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

苗縣為第2階段獲撥疫苗縣市，已進行相關前置準備中，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用。