大學繁星推薦今日放榜，台北市萬芳高中80學生上榜，其中30名學生錄取國立大學，包含政治大學、師範大學、成功大學、中正大學等校，錄取率3成7，創下歷年新高。學生吳詠瑄國中都是倒數1、2名，升上高中後決定努力一把，靠著每天自寫筆記，高二便已維持在校排前5的好成績，最終順利錄取理想的中央大學理學院學士班。

吳詠瑄以校排前6％的成績，透過繁星上榜中央大學理學院學士班。她笑說自己國中不認真讀書，成績總是倒數1、2名，由於高中同學間成績差異不大，較容易考取中間偏上排名，帶給她相當大成就感，故高一下學期開始認真讀書，只要有任何聽不懂的內容，下課後馬上追問老師，放學後則用自己的話，把當日上課內容寫在筆記本上。

她表示，因為平時認真複習，只要段考前再翻閱筆記本便能取得好成績，自高二起都能拿到校排前5名，若是不擅長的英文，則著重提升單字量，首先把課堂學到單字寫下來，再利用搭捷運、走路時間邊翻邊背。

陳鳳儀則是校排3％，錄取台北醫學大學牙體技術學系。陳說，當初會考僅拿19.8分相當不滿意，升上高中決定再多努力，高一時著重了解自身讀書習慣，發現每天下午2時到4時讀書效率最高，且最好下午讀理科、其餘時間讀文科。高二開始降低社團活動時間，把每日讀書時樹從1至2小時提升到3至4小時，高三則以段考總平均80分以上為目標讀書。

陳鳳儀表示，她最不擅長公民及歷史，但讀書時間有限，決定先專注擅長的科目，公民跟歷史則是盡可能打好基礎，截長補短是她的讀書技巧。

陳俊廷校排9％上榜輔仁大學電機工程學系。他分享，就讀高中3年重點是顧好段考成績，不擅長的體育、美術則盡量保持在70分上下，平時靠著認真聽課、回家複習，讓排名維持在自然類組前10名，順利錄取理想科系。