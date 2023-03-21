近日國內高麗菜產量過剩，為避免穀賤傷農，民進黨立法委員參選人郭貞慧主動媒合台灣「生展生技公司」，推動生技產業與高麗菜農契作，將高麗菜提煉為蔬菜酵素，創造更大產值，除了解決農民生計問題，也將國內蔬菜產值最大化。

郭貞慧表示，往年每逢高麗菜盛產季，國內高麗菜往往價格崩跌，產地價單顆只剩台幣10元上下，菜農往往連採收成本都無力負擔。有些菜農甚至只能放任辛苦栽種的農作物原地腐爛，讓她十分心疼。

民進黨立法委員參選人郭貞慧主動媒合台灣「生展生技公司」，推動生技產業與高麗菜農契作，將高麗菜提煉為蔬菜酵素，創造更大產值。(戴志揚翻攝)

有別於若干政治人物與其他參選人，只以低廉價格採購高麗菜分送選民，郭貞慧認為要從根本解決農民生計問題，不能只是選舉到了才自掏腰包討好農民。

現場高麗菜農蘇先生抱怨說，本來他的高麗菜賣相很好，即便是現在這個市況，他一顆都還可以賣到$50以上，結果這兩天有在地民意代表的團隊就直接開賣一顆$10，害他只好降價求售還要被唸！這種不顧民情的行為，直接打亂農民的市場行情，也傷害了辛苦付出、顧好自己蔬菜品質的農民！

日本近年來暢銷台日兩地的蔬菜酵素，郭貞慧以其多年產業經驗，立即聯繫具有同樣開發技術，且總部位於溪北在地的生展生物科技公司，與負責人陳威仁董事長提出合作的概念，陳董事長也非常認可與農民互助共創雙贏的概念，於是在今日正式宣布與溪北地區農民展開契作收購，以合理價格收購在地蔬菜，希望用真正具體的產銷作為，帶動在地農產六級化，讓台灣這塊土地能夠真正永續發展。