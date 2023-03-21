2023射箭亞洲盃第一站暨世界排名賽於15日起在國立體育大學舉行，在各國選手射箭高手同場競技下，香山高中林嘉妤和隊友江育彤、李彩綺脫穎而出，合力拿下反曲弓女團金牌，緊接著在反曲弓女子個人決賽，以6比2積分擊敗泰國選手，勇奪個人排名金牌。

「第1次參加國際賽事真的很緊張！」林嘉妤說，這次拿下兩面金牌感到非常榮幸，過程中歷經不少的刻苦練習，林嘉妤回首自身求學生涯，對運動充滿無限熱忱，曾經練過田徑，但因身高不高又跑不贏其他選手，剛好在某日從電視中看到新竹市的射箭享譽國際，就此開啟了射箭之路。

林嘉妤說，自香山國小、富禮國中，到現在香山高中體育班二年級，每天除了上課外，就是練習射箭，每天課後也要練習到晚上8點半，而假日則是從早上8點到下午6點，過程相當艱辛也曾有過放棄的念頭。

但在教練林詩嘉的教導和照顧下，林嘉妤狀況逐漸好轉，而射箭成績也透過循序漸進的日常練習穩定進步當中。她說，在這場亞洲排名比賽前，已在全國賽拿下高中女子組金牌，更像是吃了顆定心丸，更有信心面對接下來的硬仗。

林嘉妤說，資格賽時並沒有發揮的很理想，但在調整心態後重新出發迎接第2天的個人賽，明顯感受到前幾周的刻苦練習沒有白費，也非常順利打敗各國選手晉級金牌戰。而在團體戰中，團隊成員間從互相不認識到相互理解、建立默契只花了5天的時間，最後很順利的拿下女團的金牌。

林嘉妤也分享比賽時的心境，她說，晉級金牌戰對戰泰國選手時，第1局和第2局都和對方戰成平手，內心十分緊張，但在冷靜思考過後，決定放慢速度，調整自己最舒適的比賽節奏，最終也順利拿下個人比賽金牌。

林嘉妤說，勝利的背後不只有選手一人，更有一群人在幫我加油吶喊，很感謝到場支持的貴人，也很謝謝教練團們的用心栽培，這次比賽圓滿落幕，下次將會帶著更好的成績去挑戰國際，為台灣爭光。

香山高中校長洪碧霜表示，射箭隊選手的培訓需要花很長的時間練習，林嘉妤個性內斂沉著，自己有明確的目標和堅強刻苦的意志，在教練的指導和師長的鼓舞下，才能脫穎而出，相信每個人只要不放棄自我，努力練習精進，一定可以成功。