前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖，總統蔡英文也預計在3月底出訪中美洲友邦國家並過境美國。對此，前國民黨立委陳學聖認為，面對美中兩大國決定台灣未來，蔡英文往西到美國，馬英九往東到大陸，這種平衡是好事，各界應樂觀其成。陳學聖強調，在美中兩國之間平衡找到台灣出路，才是最明智做法。

前總統馬英九27日將前往大陸，總統府發言人林聿禪昨表示已收到馬英九的出訪申報，因馬英九出境管制期限已屆滿，總統府尊重祭祖規畫；蔡英文則在3月底、4月初將出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，並過境美國，預計與美國眾議院議長麥卡錫在加州會面。由於馬英九赴陸12天，幾乎與蔡出訪中美洲友邦過境美國的時間點重疊，引發熱議。

陳學聖今(21)日接受《中評社》訪問時指出，蔡英文往西到美國，馬英九往東到大陸，對台灣而言是好事。陳學聖進一步指出，台灣擔心蔡政府只有單押美國風險太大，得要跟大陸方面有適度往來才是平衡，在美中間平衡找到台灣出路，才是最明智做法，陳學聖說馬英九與蔡英文正好做了完美平衡示範，因此執政和在野黨的政治人物不該譏笑、抹黑。

馬英九27日將啟程赴大陸祭祖並率青年學子交流，這是自1949年兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任總統，外界關注此行對2024年總統大選的影響。對此，陳學聖認為，馬英九決定要去之前一定仔細做過沙盤推演，至於會對2024造成怎樣的影響，陳學聖坦言真的不知道，「只能靜觀發展」。