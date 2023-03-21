大學繁星放榜，苗栗縣建台高中共有31位同學透過繁星錄取大學，其中醫學大學有4人錄取，台政成清交及中字輩大學皆有人錄取，錄取人數達12人，國立大學4人，其餘皆錄取優質私立大學；校方表示，醫學系及國立大學共 20人，錄取率達65％，表現亮眼。

榜首梁詠詮通過高雄醫學大學牙醫學系、陳頡恩錄取中國醫藥大學藥學系、吳帛樺錄取長庚大學生物醫學工程學系、黃翊涵錄取高雄醫學大學醫藥暨應用化學系、黃筱喻錄取國立臺灣大學會計學系，謝綺庭錄取國立政治大學傳播學系、范文駿錄取國立陽明交通大學電機工程學系乙組、藍孟致錄取國立陽明交通大學電機工程學系乙組。

校長彭文彬表示，繁星入學管道雖有平衡城鄉教育差距的功效，但對學生數多、學測成績表現中等的社區高中較有利；對建臺學測成績表現優異、學生數少的學校來說，能以近 6 成比例透過繁星管道錄取大學，還能同時出現 4 位醫學大學的學生，更是一大創舉。

如願通過高雄醫學大學牙醫學系的梁詠詮，今日得知自己的成績後心情相當地激動，因為自己的辛苦終於有了回報，學校也會安排各項模擬面試、學長姐及校友經驗傳承，讓學生充分準備，能自信面對面試，順利錄取。

黃筱喻錄取台灣大學會計學系，從小對數學較有興趣，在參與相關營隊後，對於會計領域更添好感度，故選擇會計財經領域，期許自己未來能夠將興趣與專長結合。

陳頡恩錄取中國醫藥大學藥學系，希望透過中西醫藥學領域的扎實學習，未來也有機會往醫學領域持續發展。

范文駿錄取國立陽明交通大學電機工程學系乙組，有鑑於近年來 AI 等各項人工智慧的發展與運用，期勉自己能往電機領域發展，培養與創造自己不可取代的能力。

謝綺庭錄取政治大學傳播學院大一大二不分系，個性活潑外向，喜歡也擅長與人交談，選擇傳播學系的她，期待將自我優點正向發展，為社會發聲。