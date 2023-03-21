「五年的婚姻就此劃下句點」一名人夫在臉書發文分享，日前剛結束為期五年的婚姻，整理前妻的物品時，光是鞋子就裝滿整整一大貨車，細數至少超多50雙，驚人數量讓網友們笑稱：娶蜈蚣當老婆？

他結束5年婚姻清出「一貨車」前妻鞋，網看傻：娶到蜈蚣？(翻攝臉書匿名公社)

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，為期五年的婚姻就此結束，原PO打算將前妻的物品物歸原主，並附上一張照片，只見畫面中，光是鞋子原PO就整理出整整一車，小貨車車斗上放滿鞋盒，數一數至少超過50雙，「五年的婚姻就此劃下句點。小孩我會負責，今天先載一車妳的鞋子（非鞋商） 還妳 」。

貼文曝光後引發熱議，網友們看到一整車的鞋盒都傻了眼，留言表示「你是娶蜈蚣當老婆嗎？」、「蜈蚣轉世了吧」、「是娶到馬陸嗎？很多腳」、「還好你已經脫離鞋商」、「離婚後你可能會暴富」、「財富自由了」、「這家裡得多大才有位置能擺這麼多鞋呀」、「搬家完，房間講話會有回音」。

更有網友表示「這讓我想到我離婚的時候，搬家公司搬了三趟，有兩趟還是傢俱，然後他家就空的差不多了」、「我老公說...如果是我的話，他搬出去比較快，因為我搬完我的東西家裡差不多空」。