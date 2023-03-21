台德官員與議員近來互訪頻繁，德國教育研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）應邀來台，於今(21)日上午拜會國科會會，並簽署「台德科學及技術合作協議」。這也是自1997年以來，首位訪台的德國部長級官員。

國科會主委吳政忠在簽約儀式中致詞指出，台灣和國際夥伴的官方交流，有助於解決許多棘手的問題，台灣與國際社會齊心協力打擊百年一遇的新冠疫情即為一例。

吳政忠說，面臨新一波挑戰，台灣將續與志同道合的民主國家建立夥伴關係，今日簽署台德科技合作協議（STA），顯示台灣致力於將意向化為行動。接下來台灣與德國將在鋰電池、氫能、人工智慧、半導體、人才培育等多個重要領域展開合作。

史塔克－瓦特辛格則在致詞時提到，台灣在科技研發上是備受尊敬的合作夥伴，全球議題需與理念相近的國際夥伴共同合作面對，台灣與德國共享民主、透明、開放及自由價值，在科技領域已有多年的合作與交流，德國肯定兩國之間深刻的夥伴關係，彼此互補的科技優勢亦具有許多合作空間，期許新簽署的合作協議將為未來更廣泛的合作鋪路，在經濟創新、高科技研究上為臺德雙方創造更多附加價值。

國科會表示，自1997年時任德國經濟部長的芮克斯洛特（Gunter Rexrodt）訪台後，德國就未曾有部長級官員訪問台灣，史塔克－瓦特辛格是26年來首位訪台的德國部長級官員。

國科會提到，史塔克－瓦特辛格訪團一行14人，將於21日下午參訪台灣大學，22日上午參訪南港高工西門子訓練中心後，史塔克－瓦特辛格部長將前往拜會教育部潘文忠部長，就華語文教學、半導體學院議題交換意見，下午前往新竹參訪國研院台灣半導體研究中心後，隨即前往機場搭機返回德國。