「山海友情‧原來是客」交流活動，今天海線學校安排「手做鹹鴨蛋」等多樣課程，讓山線師生們體驗更多來自不同區域的特色活動。(王立任服務處提供／陳世宗台中傳真)

「山海友情‧原來是客」交流活動，今天海線學校安排「手做鹹鴨蛋」等多樣課程，讓山線師生們體驗更多來自不同區域的特色活動。(王立任服務處提供／陳世宗台中傳真)

「山海友情‧原來是客」交流活動，今天海線學校安排「手做鹹鴨蛋」等多樣課程，讓山線師生們體驗更多來自不同區域的特色活動。(王立任服務處提供／陳世宗台中傳真)

台中市議員王立任所主辦的「山海友情‧原來是客」交流活動，21日正式展開。今年由台中山線的桐林、德芙蘭、博屋瑪、東勢國小，及金門的中正國小前往台中海線的永寧、鹿峰、高美、建國、東明國小進行為期2天1夜的參訪，王立任說，藉此增進山線、海線學生互相交流彼此不同族群、區域文化特色。

王立任表示，每年三月的「原來是客」是山線、海線孩子們最期待的時刻，也是校際交流的一大盛事，讓孩子們放下書本走出教室，實際相處、面對面交流，探索彼此族群、區域文化的不同，相互學習、相互交融，開闊更加寬廣的視野，今年已邁入第七年。

遠從金門來的中正國小，去年就已經受邀，但因疫情關係無法順利成行，今年首次參加學生們都十分興奮。中正國小鼓吹隊多次於台灣民俗體育競賽蟬聯特優，名聲享譽全國，這次除參訪海線學校外，今天晚上7時將在港區藝術中心進行鼓吹陣演出。

今天上午山線學生先到海線各校進行特色課程參訪，海線學校安排「手做鹹鴨蛋」、「窯燒玻璃DIY」等多樣的課程，讓山線師生們體驗更多來自不同區域的特色活動；麗寶集團旗下的麗寶樂園以及海線規模最大的購物中心三井Outlet 也響應原來是客活動，安排樂園遊覽以及SNOW TOWN雪地體驗，讓師生們一起同樂反應熱烈。

王立任強調，未來海線學校將回訪山線，屆時山線學校也會準備眾多特色活動讓師生體驗，雙方相約明年再見，共同激起更多文化交流的學習浪花。