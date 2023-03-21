Quinn Emanuel說，正在與代表「相當大比例」的AT1債券持有人進行商討。律師並沒有提到這些持有人的姓名。

根據瑞信的合併協定，這些債券持有人將得不到任何錢。相反的，瑞信股票持有人卻可以獲得收購價總計30億瑞朗的補償。

在瑞士，根據AT1債券的條款，在重整過程中，金融監管單位沒有義務去遵守傳統的資本結構等級。這也是為何債券持有人得不到分文。

根據Morningstar的資料，截至2月底為止，Lazard Freres Gestion、太平洋投資管理(PIMCO)，和GAM Investments管理的基金，在投資組合權重方面是瑞士信貸AT1債券曝險最大的基金之一，這些基金最容易受到債券減記的損失。

PIMCO管理的56.6億歐元GIS資本證券基金中，有3.49%配置在瑞信的AT1債券。

Lazard Freres Gestion的14.5億歐元Lazard Capital Fi SRI基金中，有7.4%投資在瑞信AT1債券。

Quinn Emanuel表示，債券持有人可能在本周三召開會議。