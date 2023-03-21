疾管署今天（21日）公布國內新增4例猴痘確定病例，其中1例本土個案為宜蘭縣本國籍40多歲男性，宜蘭縣衛生局表示，經衛生局疫調後，依照其生活習性及工作狀態，初步判定該名個案的感染源應在外縣市，並已匡列中高風險接觸者1名。

宜蘭縣衛生局表示，該案例3月初有發燒及鼠蹊淋巴結腫大情形，之後足、背及臀部陸續出現皮疹，因此於外縣市某醫院就醫；3月13日由該醫院通報為猴痘確定病例，目前已收治該院隔離病房治療中。

衛生局表示，經疫調後，依照其生活習性及工作狀態，初步判定該名個案的感染源應在外縣市，並已匡列中高風險接觸者1名；該名接觸者亦已完成猴痘疫苗接種及相關衛教，目前自我健康監測21天，暫無相關症狀。

衛生局呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情是以親密接觸的人際傳播為主，因此提醒民眾前往流行地區或國內風險場域時，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。