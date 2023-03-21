行政院經濟部17日召開電價費率審議會，4月起將調漲電價，平均漲幅達到11%。經濟部長王美花稱，每個國家、甚至包括有使用大量核電的國家，像是法國跟韓國的電力公司也出現虧損，且電價漲得比台灣多。對此，台北市議員鍾沛君認為，蔡政府只是在推卸責任。

鍾沛君今（21）日在臉書提到，四月確定漲電價，老百姓都感嘆，荷包又要縮水了，但經濟部長王美花還在說，台灣電價漲得比韓國低。但鍾拿出圖表，指出韓國去年調漲電價，截至去年底，韓國民生電價每度3.15元，工業電價每度3.04元。今年第1季再調漲後，民生每度3.76元，工業每度3.84元。

而台灣現行電價，民生每度2.69元，工業每度2.76元；未來若調漲11％後，民生每度2.95元，工業每度3.03元。鍾沛君談到，王美花確實沒說錯，漲價幅度比韓國低，但卻忘記「我們的基本工資也遠低於韓國」；鍾強調，韓國今年基本工資201萬韓元，換算新台幣大約是4萬7千元，台灣今年基本工資是2萬6千4百元，我國基本工資比韓國低了超過2萬元。

鍾沛君最後痛批，錯誤的能源政策結果是全民要承擔，但政府卻一再推卸責任，甚至拿其他國也調漲作為擋箭牌，無法體會老百姓痛苦的政府，不值得被人民期待。