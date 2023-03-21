恒生指數21日半天收盤漲約63點、漲幅0.33％，報19,063.6點，成交值496.218億港幣。
汽車與新能源車族群走揚，美東汽車漲逾8％，小鵬汽車、蔚來汽車漲近7％。消費類股大漲，東方甄選漲近9％，六福集團、李寧漲近5％。
走強的還有醫藥股，智雲健康漲近13％，瑞爾集團漲逾9％，藥明生物、藥明康德、泰格醫藥、石藥集團漲逾6％，康龍化成、微創機器人漲超5％。
恒生科技指數小漲0.29％，京東跌2.8％，美團跌1.7％，騰訊跌約0.2％。
港股恒生指數21日早盤走揚，開盤一度漲逾200點，但隨後漲幅不段收斂，收盤小漲63點維持在19,000點關卡上方。新能源車族群以及消費類股21日集體走揚。
恒生指數21日半天收盤漲約63點、漲幅0.33％，報19,063.6點，成交值496.218億港幣。
汽車與新能源車族群走揚，美東汽車漲逾8％，小鵬汽車、蔚來汽車漲近7％。消費類股大漲，東方甄選漲近9％，六福集團、李寧漲近5％。
走強的還有醫藥股，智雲健康漲近13％，瑞爾集團漲逾9％，藥明生物、藥明康德、泰格醫藥、石藥集團漲逾6％，康龍化成、微創機器人漲超5％。
恒生科技指數小漲0.29％，京東跌2.8％，美團跌1.7％，騰訊跌約0.2％。
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