花蓮有隻柴犬「飯糰」半夜偷偷摸摸離家出遊，卻找不到回家的路，所幸在熱心員警幫助下，順利與家人團圓。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮有隻柴犬「飯糰」日前趁家人睡著後，半夜偷偷摸摸離家出遊，卻找不到回家的路，無助的在路口徘徊，所幸遇到熱心的巡邏員警，先將牠帶回派出所安置後，隔天再赴動物醫院掃描晶片，成功幫助柴柴與家人團圓。

花蓮警分局中華派出所警員伍峯其、陳嘉敏日前擔服巡邏勤務，凌晨3時許巡經花蓮市榮正街與國風街21巷附近時，發現1隻柴犬在路中央徘徊，無助的東張西望，遇有車輛行經就嚇得瑟瑟發抖，2員見柴犬配戴背帶，判斷應是走失家犬，經一陣連哄帶騙下將其抱起，柴犬也配合的跟著警察回派出所休息。

柴犬被2員載回派出所安置後，起初情緒緊張，蜷縮在角落觀察周邊動態，直到習慣環境後便開始向員警撒嬌、玩耍，甚至在派出所呼呼大睡，警方隔天上午載著牠到動物醫院掃描晶片後，成功聯繫上飼主。

柴犬的飼主一早未見愛犬，相當著急，聽聞牠在派出所時便趕赴前往，直到看見愛犬平安無事，才放下心中大石頭，不斷向員警道謝。

經了解，這隻柴犬名叫「飯糰」，晚間趁飼主睡著後，偷偷鑽出家門玩耍，卻不小心忘記回家的路，所幸熱心員警協助，才能讓飯糰的離家驚魂記圓滿落幕。

花蓮分局提醒飼主，務必替寵物注射寵物晶片，或配戴走失後可聯繫的用品，以利走失後，能盡快掌握行蹤及飼主聯絡資訊，避免寵物擔心受怕或發生危害。