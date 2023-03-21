炎亞綸多年前曾分享「下雨引起地震說」，引起網友正反兩面熱烈討論，成為當時最具話題性的事件之一，他也因此被戲稱為「地質學家」、「炎P」，他近來將此事寫成歌曲〈地質學家〉，於今（21日）正式發布。豈料，今(21)日早上花蓮便發生地震，炎亞綸立刻在粉絲專頁發文表示：「不可能今天發行〈地質學家〉就地震吧！？」笑翻不少網友。

炎亞綸去年於北流舉辦「炎宇宙台北演唱會」首次演唱了〈地質學家〉，如今即將推出MV，甚至MV找來台大地質學系畢業的知名導演黃子然執導，而今早發生地震時，他震驚發文表示：「不可能今天發行「地質學家」就地震吧！？」他後來又發文表示：「為各位寫了一首〈地質學家〉以後地震就聽這首。」，更在自己的貼文附上MV預告趁機宣傳。

不僅如此，他又翻出此次地震編號表示：「連編號都是我的生日。」這次發生了如此巧合的事，讓留言區比平常更加熱鬧，粉絲紛紛在炎亞綸的貼文下留言：「太不可思議了」、「不可能那麼神吧好扯」、「我來朝聖了」、「地殼也要賀你出新歌」、「我真的是快笑死 到底要多天時地利人和。」

事實上，炎亞綸近年與「地震話題」關聯愈來愈密切，只要發生地震就能看到他在社群上即時發文，吸引大批粉絲前來朝聖，許多網友表示已經養成「地震第一時間就是看炎亞綸有沒有貼文」的習慣，相當有趣。