「龍舟天菜」亞運金牌國手陳俞安2月16日清晨騎車墜入深達14公尺的施工坑洞身亡，中壢警分局葉姓警員前年9月「大外割」音樂老師詹慧玲，2案21日都向桃園市政府討國賠，桃園市長張善政表示尊重，強調2案市政府都不會迴避，會按程序進行。

陳俞安2月16日清晨騎機車墜入深達14公尺的汙水下水道施工坑洞身亡，陳母淚訴兒子的光榮跟殞落都在水裡，21日在律師陪同下，點明現場交維設施和核准計畫「圖文不符」，市府未善盡監督責任，討國賠5240萬元。

張善政對此表示，已要求廠商日鼎水務公司全力配合檢察官的調查，釐清責任歸屬，靜候責任歸屬結果出爐，廠商不能、也不會迴避，他強調，責任歸屬如果在廠商的話，市府絕對會要求廠商負責任負到底。

另，音樂女老師詹慧玲前年4月遭中壢警分局葉姓警員違法攔查，還被使出柔道「大外割」壓制，詹慧玲21日前往中壢警分局遞交國賠申請，索討200萬元。張善政對此表示，警察局設有國賠審議機制，會送到國賠審議委員會審議，全案會照程序走，絕不會迴避。