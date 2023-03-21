校方贈送每位同學精美筆記本，期勉隨時記錄要件並規劃未來的行事曆，為進入大學做好準備。(圖／讀者提供)

大學繁星推薦入學今(21)日放榜，國立金門高中錄取人數再創新高！今年共65人報名錄取36人，其中更超過4成學生錄取國立大學，表現優異。校方上午也邀集所有錄取同學恭喜他們，並贈送每位同學精美筆記本，期勉能隨時記錄重要事件並規劃未來的行事曆，也為進入大學做好學習準備。

金門高中指出，「大學繁星推薦入學」招生管道，係延續繁星計畫「高中均質、區域均衡」之理念，由高中向大學校系推薦符合資格的學生，提供各地區學生適性揚才之均等機會，並引導學生就近入學。

校方表示，今年大學繁星推薦錄取與通過人數皆創近年新高，65人報名錄取36人，率取率達5成5，並有3人通過3所醫學系第一階段篩選，準備進入下階段面試，其中超過4成學生錄取國立大學，整體表現優異。另有3位同學已由特殊選才及單獨招生管道分別錄取國立體育大學、國立台灣體育運動大、國立台北科技大學。5月18日起將開始進行個人申請第2階段，預期學生仍會有亮眼表現。

校長許自佑表示，亮眼成果是學生努力和老師指導而來，老師針對個人興趣、校系陪伴瞭解，不會為了衝榜單，而忽略學生志趣，從繁星確定百分比後至繁星校內報名時間非常緊湊，為此學校提早發放校內百分比試算、輔導老師安排升學講座等，逐一與學生進行適性輔導，進行精準志願選填輔導策略，讓學生能夠選擇符合成績及志向的科系才有如此佳績。

校長許自佑和家長會長楊忠逸上午特別於放榜後，邀集所有錄取同學合影留念，並於中正堂二樓視聽教室與上榜的同學談話，贈送每位同學精美的筆記本，期勉同學能隨時記錄重要事件並規劃未來的行事曆，也為進入大學做好學習準備。

校方也提醒各參加繁星入學分發考生，依照大學繁星簡章規定，第1到7類錄取生經分發後，即取得該大學校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名「申請入學」相關管道（含四技聯合申請），若想參加大學分發入學等後續招生管道，需依規定時間內放棄。