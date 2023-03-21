富邦媒今天舉行記者會，2022年全球零售業迎向後疫時代消費新常態，且總體環境處於不確定，momo積極投入「永續零售」營運發展，致力於提供物美價廉的商品供消費者選購，在虛擬通路無限貨架的優勢下，momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物2022年業績表現亮眼，2022年合併營收達1034.4億元，年成長17%，創下歷年新高，營業利益42.8億元，營業利益率4.1%，歸屬於母公司業主稅後盈餘34.3億元，獲利亦創歷史新高，依據流通在外股數218.49百萬股計算，每股盈餘達15.72元。

全球總體經濟產業仍受通膨升息等因素干擾，且全球進入疫後生活，各國電商營運面臨考驗，美國電商大廠亞馬遜再傳裁員，大陸等各國電商遭逢成長遲緩，不過谷元宏認為，台灣電商佔零售市場的比重仍低，還有很大的成長空間。

谷元宏表示，雖然大環境會造成消費遲緩，但消費者從實體通路轉向線上通路趨勢會持續下去，相較於美國及大陸電商佔比接近飽和點，目前台灣電商佔零售市場比重約13%，還有很大成長空間，未來佔比有機會再成長1倍、達25%到30%。

富邦媒今年前2月合併營收為166.51億元，年增8.07%，展望今年，谷元宏表示，零售市場跟著經濟活動GDP走，今年上半年有很多外在影響，通膨、戰爭因素未除，最近歐美銀行問題等，大環境不穩定會影響消費者花錢心態，且今年是全球疫情過後完整一年開始，上館子吃飯及出國旅遊的人多了，這些都會影響消費行為，不過這些影響過了之後會回歸正常，過去幾年零售多在2%到4%成長，電商約有10%成長，即使是去年第4季亦有7%，未來應該還是遵循這樣的趨勢，電商成長高於零售趨勢不會變，我們會掌握此機會。

谷元宏表示，對momo來說，成長還是最重要的事情，但現在momo年營收已破千億元，基期高了，現在成長比較不一樣，不可能像過去動輒30%、50%成長，但成長幅度仍會高於一般零售成長。

2023年momo將持續升級電商產業競爭力，為壯大服務範疇，momo加速「mo幣生態圈」點數經濟規模化；數據科技驅動產業服務升級，擘劃「momo智慧電商地圖」，從會員經營、供應商經營、短鏈物流布局、倉儲管理、物流管理等五大面向，全面提升momo服務力；momo也深化ESG企業永續的行動力，打造「momo循環包裝生態圈」，持續朝2050全球淨零碳排邁進。