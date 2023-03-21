山腳鹿場水鹿之家二代園主鄭文彬從父親手上接下鹿場工作。（陳夢茹攝）

山腳鹿場水鹿之家內還有親人、溫馴的梅花鹿可以餵食。（陳夢茹攝）

遊客爭相體驗觸摸鹿茸。（陳夢茹攝）

山腳鹿場水鹿之家二代園主鄭文彬（左）向遊客進行導覽解說。（陳夢茹攝）

日本奈良以超可愛的小鹿聞名，桃園市蘆竹山腳地區過去有許多梅花鹿，當地有也不少傳統鹿場，不過歷經時代轉變逐漸消失，有桃園版小奈良之稱的「山腳鹿場水鹿之家」從傳統鹿場成功轉型為觀光鹿場，不僅能餵鹿、遛鹿，更研發周邊產品鹿茸酒香腸、鹿茸燉蛋，吸引親子、情侶造訪遊玩，近期接近鹿茸季節，公鹿頭上都頂著大大的鹿茸，民眾可以到現場看是否有中意的鹿茸，採預約制購買。

二代園主鄭文彬表示，過去的農民只懂埋頭苦幹，對行銷一竅不通，銷售都是以附近鄰居為主，父親經營的傳統鹿場在銷售上一度遇到難關，自他繼承父業後致力轉型觀光鹿場，約從6、7年前正式轉型觀光鹿場，鹿場的鹿也從10幾頭擴大到162頭的規模，改善鹿的飼養空間、加入導覽活動，也著手研發一些產品，讓民眾到山腳鹿場水鹿之家遊玩，有得玩也有得吃。

鄭文彬說，清明節過後將迎來鹿茸盛產季，公鹿生長到第3年時就可採收鹿茸，每年清明節過後便是鹿茸盛產季，鹿茸可作為藥材和食材，由於富含氨基酸，在疫情肆虐的SARS期間更曾被瘋搶，現在則是有許多人會購買回去燉排骨、燉雞湯等等，目前鹿茸的生長狀況已接近可採收，歡迎民眾到到鹿場遊玩，可以近距離看鹿茸、觸摸鹿茸，另也可以預約購買。

衛生福利部桃園醫院中醫科醫師李恩育說明，鹿草早在東漢時期便記載於神農本草經，認為此味中藥具有溫陽、益精、健脾、強筋骨的功效。鹿茸性甘溫，是偏溫補的藥物，適合較畏寒、頭昏耳鳴，腰膝酸軟、遺精滑泄、精神不佳等腎陽虛患者服用。

李恩育提醒，鹿茸應從小劑量開始服用，以避免虛不受補，恐發生頭脹痛、胸悶或流鼻血的情況，另外有感冒、感染症狀、火氣大易怒、口臭、便祕、高血壓及肝炎患者則不宜使用，呼籲民眾在選擇進補方式時可先諮詢中醫師，才能真正補的健康又有保障。