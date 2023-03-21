民眾黨立委陳琬惠今天召開記者會，質疑國營企業台鹽投資設立的子公司「台鹽綠能」，背後竟有民間股東「承暘光電」，該公司的負責人就是蔡清旭，炮轟國營事業私相授受、利益輸送

民眾黨立委陳琬惠今天召開記者會，質疑國營企業台鹽投資設立的子公司「台鹽綠能」，背後竟有民間股東「承暘光電」，該公司的負責人就是蔡清旭，炮轟國營事業私相授受、利益輸送

台南88槍擊案中，關鍵人物除了前民進黨中執委郭再欽，還有光電業者蔡清旭。民眾黨立委陳琬惠今天召開記者會，質疑國營企業台鹽投資設立的子公司「台鹽綠能」，背後竟有民間股東「承暘光電」，該公司的負責人就是蔡清旭，炮轟國營事業私相授受、利益輸送，更點名民進黨主席賴清德，如何拆彈大家都拿放大鏡等著看。

陳琬惠質疑，台南88槍擊案中，關鍵人物除了郭再欽，還有與郭再欽公司設在同處的光電業者蔡清旭，蔡也買下郭的爐碴地，這部分已被檢調鎖定。

陳琬惠認為，經濟部身為大股東的國營企業台鹽，其投資設立的子公司「台鹽綠能」，背後竟然有民間股東「承暘光電」，而該公司的負責人就是與郭再欽合作光電案、爐碴案的蔡清旭。

她說，一間民間企業怎麼會成為官股子公司的董事？究竟是誰同意此事？她上周質詢經濟部長王美花時，王表示太細項不太了解，而一旁的國營會執行長劉明忠則補充，當初經濟部曾反對，但因為時任台鹽的董事長陳啟昱堅持決定，才讓蔡清旭入股。

陳琬惠認為，台鹽綠能2020年承攬台泥嘉謙綠能「嘉義義竹漁電共生案場」，金額達14.7億元，但台鹽綠能發包金額3.08億元給聯鋌營造，聯鋌營造再轉包給「宸峰工程」，而實際掌控宸峰的人就是台鹽綠能民股法人代表蔡清旭，形同左手換右手。

她質疑，國營事業是否私相授受、利益輸送給蔡清旭，難道經濟部對問題渾然不覺？還是說當時的中執委比經濟部長還大咖？

陳琬惠也問賴清德，「發展綠能可以這樣利益輸送嗎？」賴清德自從擔任民進黨主席後，推出改革「三支箭」，大刀闊斧整頓民進黨，曾針對台南議長涉賄、學倫及黑金問題修訂內規，其道德潔癖在黨內眾所皆知。而過去被視為嫡系子弟兵的前行政院發言人陳宗彥在她揭露出其接受性招待的醜聞後，也請辭下台。

陳琬惠說，讓蔡清旭入股台鹽綠能的時任台鹽董事長陳啟昱，過去也是民進黨第19屆的中執委，對於上屆的中執委曾涉入綠能黑幕，賴清德該如何拆彈？現今社會大眾都拿放大鏡等著看。

陳琬惠也重申，個人支持能源轉型，但拒絕綠能蟑螂橫行，現今國營企業輔助政府推動光電政策，原本立意良善，但官股代表卻私相授受、利益輸送，形成臭不可聞的光電權貴集團。

陳琬惠認為，執政黨一定要說清楚、講明白，曾行賄的業者，未來是否還可參與綠能的相關開發案？執政黨必須制定明確的遊戲規則，如同公職人員選罷法一樣，要有排黑條款。

她表示，在學甲發生88槍槍擊案、台南市議長選舉行賄、台南市政府經發局長陳凱凌以及行政院前發言人陳宗彥接受性招待爆發前，誰也沒想到，高大尚的綠能產業竟暗藏黃與黑，呼籲執政黨正本清源，才能讓台灣綠能產業有著正向發展。