我中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚20日與美國總統特使陶德（Chris Dodd）會面。宏國總統府表示，雙方進行重要會談，討論共同關心的議題；對於我與宏國目前的關係，外交部發言人劉永健則表示，目前還在努力階段。

卡蕬楚14日透過推特宣布，已指示尋求與中國建交的消息後，美國國務院隨即派出負責美洲事務的總統特別顧問、美國總統拜登（Joe Biden）好友陶德（Chris Dodd）於17日至21日訪問巴拿馬與宏都拉斯，被視為美國出手穩固我國邦交國。

宏都拉斯總統府今天發布卡蕬楚和陶德會晤訊息。宏都拉斯外長雷伊納（Eduardo Reina）、宏都拉斯總統機要秘書賽拉亞（Héctor Zelaya）、美國駐宏都拉斯大使杜古（Laura Farnsworth Dogu）等人陪同會談，宏都拉斯總統府表示，雙方進行重要會談，討論共同關心的議題。但並未談及細節。

《路透》今則報導，在會談結束以後，宏國外長雷伊納(Enrique Reina)表示，卡蕬楚在會談中對宏國的外交決策做出相關評論說明，而美方官員則表示「尊重」。

另外則有當地媒體報導，雷伊納表示，已正式照會我國駐宏都拉斯大使張俊菲，將解除雙邊邦交。

外交部發言人劉永健今天指出，目前台灣和宏國邦交還在努力階段。劉永健並說，美國行政部門及超過20位聯邦參眾議員近期密集發聲支持宏都拉斯維持與台灣邦誼，另友邦瓜地馬拉、貝里斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森也均公開表達對台灣的支持，並重申與我國邦誼穩固。