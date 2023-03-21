暨大附中共73名學生報名「大學繁星推薦」，錄取率高達92％，創校史紀錄。（校方提供／楊靜茹南投傳真）

暨大教授陳谷汎的女兒陳映妤，錄取中央大學英美語文學系，盼將來在外商公司大展身手。（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

暨大附中共73名學生報名「大學繁星推薦」，共67人錄取公私立大學、錄取率高達92％，創校史紀錄，其中賴姵汝錄取台灣大學政治學系，未來想當外交官；李惠妮如願錄取成功大學建築系，朝獨樹一幟建築師邁進；從小展現語文天份的陳映妤，錄取中央大學英美語文學系，未來將輔修商管領域，盼在外商公司大展身手。

錄取台大政治學系的準大學生賴姵汝說，她國中就讀宏仁國中語文實驗班，曾在南投縣國語文競賽中獲第3名佳績，對國際事務有興趣，因此選讀台大政治學系，未來規劃考外交特考。

李昆育表示，他參加科展研究中接觸程式語言，間接對工程領域燃起興趣，錄取台灣師範大學電機工程學系相當開心，未來想往工程師發展。

錄取成大建築學系的李惠妮指出，她從小熱衷設計、工程、繪畫領域，在校期間曾獲分區科展特優，如願錄取成大建築系，心中相當興奮，未來希望往國外進修，誓言成為獨樹一幟的建築師。

從小展現語文天份的陳映妤則說，自己一直對英語文領域很有著墨，國中就讀埔里國中語文實驗班，能夠延續興趣、錄取國立中央大學英美語文學系感到開心，計畫大學期間取得交換生資格並輔修商管領域，期盼未來在外商公司大展身手。

曾任暨大附中學生會會長潘瑭表示，他對公共事務、商業經濟領域等有興趣，錄取國立中山大學政治經濟學系，計畫輔修資管學系，規劃朝商業、科技業發展。

校長黃方伯表示，照顧校內每個學生是辦學首要目標，學測成績一公布，校內相關處室啟動升學輔導與分析，鼓勵同學勇敢追夢，21日繁星放榜，校內教師都感到欣慰與開心。加上特殊選才錄取的17名學生，原民專班2名學生，暨大附中已經有86名準大學生。